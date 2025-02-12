Advertisement

عربي-دولي

الصين: غزة ملك للفلسطينيين.. نرفض التهجير القسري

Lebanon 24
12-02-2025 | 04:29
A-
A+
Doc-P-1319360-638749567409917922.jpg
Doc-P-1319360-638749567409917922.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شدّدت الصين، الأربعاء، على معارضتها لما وصفته بـ"التهجير القسري" للفلسطينيين، وذلك في إطار تعليقها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى مناطق أخرى.


وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غيو جياكون في مؤتمر صحفي دوري إن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية... نعارض التهجير القسري لأهالي غزة".
Advertisement


واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتقوم بترحيل سكانها الفلسطينيين إلى بلدان أخرى خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".


وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عالمية غاضبة وأدانتها الدول العربية التي أكدت دعم حل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.

والأسبوع الماضي، تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه العرب خصوصا في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في محاولة لتعزيز المعارضة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:25 | 2025-02-12
07:15 | 2025-02-12
07:00 | 2025-02-12
06:44 | 2025-02-12
06:42 | 2025-02-12
06:34 | 2025-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24