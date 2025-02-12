الصين: غزة ملك للفلسطينيين.. نرفض التهجير القسري

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شدّدت الصين، الأربعاء، على معارضتها لما وصفته بـ"التهجير القسري" للفلسطينيين، وذلك في إطار تعليقها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى مناطق أخرى.وقال الناطق باسم الخارجية الصينية غيو جياكون في مؤتمر صحفي دوري إن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية... نعارض التهجير القسري لأهالي غزة".واقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وتقوم بترحيل سكانها الفلسطينيين إلى بلدان أخرى خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عالمية غاضبة وأدانتها الدول العربية التي أكدت دعم حل الدولتين مع دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.والأسبوع الماضي، تحدث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه العرب خصوصا في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في محاولة لتعزيز المعارضة لأي تهجير قسري للفلسطينيين من أرضهم. (سكاي نيوز)