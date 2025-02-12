محام قتل سيدتين ودفنهما داخل منزله!

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عُثِرَ على جثمان سيدتين مدفونتين في غرفة منزل في الطابق الأرضي في منطقة المعمورة في الإسكندرية في مصر.وتبين من التحريات الأولية، أن إحدى الجثتين هي لزوجة محام، وقتلها الأخير بسبب خلافات بينهما، ودفنها في مكان آخر قبل أن ينقل جثتها لهذه الشقة، أما الجثة الثانية فتخصّ إحدى موكليه.وكشفت التحريات أن المتهم ن.أ في العقد الخامس من العمر، قام باستئجار الشقة في شهر تشرين الاول الماضي، وتبيّن أن أصحاب المنزل عرضوا عليه إحدى الشقق في الطابق العلوى، إلا أنه فضل استئجار شقة في الطابق الأرضي بحجة إصابة زوجته بآلام في القدم. (العربية)