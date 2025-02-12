الصومال.. مقتل قيادي بارز في داعش بغارة أميركية

أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، مقتل قيادي بارز بتنظيم داعش الإرهابي، في غارة جوية استهدفت المناطق الجبلية في محافظة بري، شمال شرقي الصومال.

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وقالت أفريكوم في بيان صحفي، إن "الغارة الجوية شنتها بالتعاون مع الحكومة الفدرالية" في الأول من شباط الجاري، وأسفرت عن "مقتل 14" من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.





ومن بين القتلى، وفق أفريكوم، "أحد أبرز المسؤولين عن تجنيد عناصر داعش وتمويلهم، والقائد بالعمليات الخارجية".



وأكدت أن الضربة الجوية "لم تسفر عن إصابة أو مقتل مدنيين"، مضيفة أن "إضعاف قدرة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى على التخطيط وتنفيذ الهجمات التي تهدد الوطن الأمريكي وشركاءنا والمدنيين، يظل أمرًا أساسيًا في مهمة القيادة الأميركية في أفريقيا".





من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، الأربعاء، أن "إعلان أفريكوم يأتي بالتزامن مع تضاعف العمليات العسكرية التي تشنها وحدة مكافحة الإرهاب لولاية بونتلاند، لاستهداف عناصر داعش الإرهابية في المناطق الجبلية بمحافظة بري". (إرم نيوز)