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عربي-دولي

بعد الزلزال الأخير... ما حقيقة ظهور ضوء أزرق في سماء المغرب؟

Lebanon 24
12-02-2025 | 08:35
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تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وصورا تزعم أنها توثق ظهور ضوء أزرق في السماء بالتزامن مع الهزة الأرضية التي شهدها المغرب ليلة الاثنين - الثلاثاء.

وسجلت مناطق بشمال المغرب في تلك الليلة هزة أرضية بقوة 5.2 درجات، مما أثار قلق السكان، وأعاد إلى الأذهان الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 2023.
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ووفق فرانس برس فإن الصورة ليست من المغرب بل مأخوذة من مقطع فيديو قديم يوثق ظاهرة مماثلة حدثت في نيوزيلندا عام 2016 بعد زلزال قوي.

وتبين أيضا أن تلك الصورة منشورة منذ سنوات في فيديوهات وتقارير إخبارية تؤكد أنها التُقطت في ويلينغتون، عاصمة نيوزيلندا، بعد زلزال بلغت قوته 7.4 درجات في 14 تشرين الثاني 2016، وأسفر عن مقتل شخصين.

وقد وثقت وسائل إعلام محلية آنذاك ظهور أضواء زرقاء في السماء تزامناً مع الزلزال.
 
يُعرف ظهور أضواء زرقاء في السماء أثناء الزلازل بظاهرة "أضواء الزلازل" (Earthquake Lights - EQL). 

ويُعتقد أنها ناتجة عن تحرر شحنات كهربائية من الصخور بسبب الضغط الجيولوجي الهائل، مما يؤدي إلى تفاعل الغازات في الغلاف الجوي، مُسبِّبا وميضا أزرق أو ألوان أخرى. (الحرة) 

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