عناصر "حماس" يتخلون عن هواتفهم.. تأهب لبدء الحرب مجددًا

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نشرت قناة "i24news" العبرية مقالا مطولا أكدت من خلاله أن عناصر حماس ينتشرون في غزة تحسبا لعودة الحرب.وشدد القناة على أن عناصر حماس في غزة "ينتشرون في طول الحدود وفي داخل المدن".وأضافت: "نحن أمام عوامل ضغط، كل طرف يضغط على الآخر بخصوص الصفقة، وأيضا على الجانب العسكري أصبحنا نشاهد عناصر القسام ترابط على طول الحدود ليلا وفي داخل المدن في قطاع غزة وليس على الحدود فقط".وتابعت: "وهذا يؤكد على استعدادها لإمكانية عودة القتال، صدرت تعليمات لنشطاء في قيادة القسام وحتى على المستوى الرفيع وغيره بأنه يجب عليهم جميعا ترك الهواتف النقالة والأدوات التكنولوجية والإلكترونية"وحول تهديدات ترامب والأزمة الحالية التي تهدد اتفاق وقف إطلاق النار قالت: "كل سيناريو متوقع، هناك ضغط على كافة الأطراف لإمكانية التوصل الى اتفاق وهي ضغوط حقيقية من أجل التوصل إلى اتفاق السبت المقبل، لذلك نحن أمام مرحلة عض الأصابع بجدية". (روسيا اليوم)