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عربي-دولي

"سنفتح الجحيم".. وزير الدفاع الاسرائيلي يُهدد حماس

Lebanon 24
12-02-2025 | 11:31
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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاربعاء، أنّه "سنفتح الجحيم إذا لم تسلم حماس الرهائن السبت".

تابع كاتس: "الحرب الجديدة بغزة لن تنتهي من دون هزيمة حماس، وستختلف شدتها عن التي سبقت وقف النار".
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أضاف: "إذا توقفت حماس عن تسليم الرهائن ستكون الحرب".
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