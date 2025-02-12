"سنفتح الجحيم".. وزير الدفاع الاسرائيلي يُهدد حماس

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تابع كاتس: "الحرب الجديدة بغزة لن تنتهي من دون هزيمة حماس، وستختلف شدتها عن التي سبقت وقف النار".أضاف: "إذا توقفت حماس عن تسليم الرهائن ستكون الحرب".