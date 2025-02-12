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عربي-دولي

في أول مكالمة.. ماذا بحث الشرع وبوتين؟

Lebanon 24
12-02-2025 | 12:41
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نشرت الرئاسة السورية مساء اليوم، تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وتبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الآراء بشأن الأوضاع في سوريا في مكالمة هاتفية هي الأولى منذ تولي الشرع رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.
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وأوضحت الرئاسة السورية في بيان: "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع اتصالا هاتفيا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنأ فيه بوتين سيادة الرئيس على توليه منصب رئاسة الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية".

وأضاف البيان: "أكد سيادة الرئيس الشرع خلال الاتصال الهاتفي على العلاقة الاستراتيجية الوطيدة بين البلدين، وانفتاح سوريا على كل الأطرف بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز الأمن والاستقرار في سوريا".

كما تبادل الشرع مع الرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع الحالي في سوريا، وخارطة الطريق السياسية لبناء سوريا الجديدة.

وأوضح البيان أن "الرئيس الروسي أكد دعم بلاده لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد بلاده لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع النظام السابق".

وأكد الرئيس الروسي أيضا وجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، كما وجه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة روسيا.

هذا وأكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا ستواصل تقديم المساعدات للسوريين.
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