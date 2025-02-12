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عربي-دولي

حماس تدعو لـ"مظاهرات تضامنية" لثلاثة أيام في غزة

Lebanon 24
12-02-2025 | 15:04
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دعت حركة «حماس»، اليوم، إلى الخروج في «مظاهرات تضامنية»، من الجمعة حتى الأحد المقبل، في كل دول العالم، ضد خطط «التهجير» لسكان قطاع غزة والتي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
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وقالت الحركة في بيان: «ندعو في حركة (حماس) جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم إلى الخروج في مسيرات وفعاليات تضامنية حاشدة، في كل المدن والساحات حول العالم، رفضاً وتنديداً بمخططات تهجير شعبنا الفلسطيني عن أرضه».
(الشرق الأوسط)
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