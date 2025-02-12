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عربي-دولي

الولايات المتحدة: انضمام أوكرانيا لحلف "الناتو" غير واقعي

Lebanon 24
12-02-2025 | 16:40
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قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، يوم الأربعاء، إن الإدارة الأميركية لا تعتقد أن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) نتيجة واقعية.
وأشار هيغسيث إلى أنه يتعين على أوكرانيا أن تتخلى عن آمال العودة إلى حدودها قبل عام 2014 والاستعداد لتسوية تفاوضية مع روسيا تدعمها قوات دولية.
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وأدلى هيغسيث بتصريحاته خلال أول زيارة يقوم بها أحد أعضاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مقر "الناتو" في بروكسل.
وكان الحلفاء ينتظرون سماع مقدار الدعم العسكري والمالي المستمر الذي تعتزم واشنطن تقديمه للحكومة الأوكرانية.
وجرى إخطار أعضاء الحلف أن الرئيس ترامب عازم على جعل أوروبا تتحمل معظم المسؤوليات المالية والعسكرية للدفاع عن أوكرانيا، بما في ذلك قوة حفظ سلام محتملة لن تشمل قوات أميركية.
وحول ذلك، قال هيغسيث إن القوة لا ينبغي أن يكون لها حماية بموجب المادة الخامسة، والتي قد تتطلب من الولايات المتحدة أو الـدول الـ31 الأخرى في حلف "الناتو" التدخل لمساعدة هذه القوات إذا انتهى بها المطاف بالاشتباك مع القوات الروسية.
وأضاف هيغسيث: "لن يتم نشر قوات أميركية في أوكرانيا".
وفي كلمته أمام مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، قال هيغسيث إن الداعمين الغربيين في أوكرانيا يجب أن يتخلوا عن "الهدف الوهمي" المتمثل في إعادة البلاد إلى حدودها قبل عام 2014، قبل أن تضم روسيا شبه جزيرة القرم وتستولى على أجزاء من شرق أوكرانيا.
وتابع: "يتعين علينا أن نبدأ بالاعتراف بأن العودة إلى حدود أوكرانيا قبل عام 2014 هي هدف غير واقعي. السعي لتحقيق هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب في المزيد من المعاناة".
وأفاد هيغسيث للمجموعة التي تضم نحو 50 دولة قدمت الدعم لأوكرانيا منذ بدء روسيا عمليتها العسكرية في عام 2022 بأنه: "يجب على أعضاء مجموعة الاتصال هذه أن يرتقوا إلى مستوى الحدث".
وشدد على أنه "لن ننهي هذه الحرب المدمرة ونحقق سلاما دائما إلا من خلال ربط قوة الحلفاء بتقييم واقعي لساحة المعركة".
واستطرد هيغسيث أن الولايات المتحدة تريد "أوكرانيا ذات سيادة ومزدهرة، لكنها تواجه أيضا تهديدات أمنية أخرى على طول حدودها وفي المحيط الهادئ".
واختتم هيغسيث تصريحاته قائلا: "بينما تعطي الولايات المتحدة الأولوية لاهتمامها بهذه التهديدات، على الحلفاء الأوروبيين أن يكونوا فى المقدمة". (سكاي نيوز)
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