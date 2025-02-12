البيت الأبيض يكشف: امتلاك إيران للأسلحة النووية "خط أحمر" بالنسبة لواشنطن

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وقالت ليفيت في إفادة صحفية: "لقد أوضح الرئيس أنه لن يسمح لإيران مطلقا بامتلاك القدرة النووية".وأضافت: "هذا هو الخط الأحمر الذي رسمه، ولن يسمح بحدوث ذلك".وحذر الرئيس الأميركي القادة الإيرانيين من مغبة "القيام بما يفكرون فيه حاليا" وحثهم على التوصل إلى صفقة نووية ستجنب إيران هجوما إسرائيليا أو أميركيا واسع النطاق. (روسيا اليوم)