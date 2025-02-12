Advertisement

عربي-دولي

ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية بمشاركة بن سلمان

Lebanon 24
12-02-2025 | 17:09
A-
A+
Doc-P-1319671-638750023603149357.jpg
Doc-P-1319671-638750023603149357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "سيعقد اجتماعه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية".
وذكر أن "اللقاء سيشمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار المساعي لوضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا".
Advertisement
وقال: "سنلتقي في السعودية"، وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا".
وتابع: "أوكرانيا مجبرة على صنع السلام، ومن غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها".

وأكد أنه "يتوقع وقف النار بالمستقبل القريب".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:00 | 2025-02-13
00:59 | 2025-02-13
00:23 | 2025-02-13
00:16 | 2025-02-13
00:10 | 2025-02-13
00:03 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24