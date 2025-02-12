ترامب يعلن أنه سيلتقي بوتين في السعودية بمشاركة بن سلمان

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "سيعقد اجتماعه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية".

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وذكر أن "اللقاء سيشمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك في إطار المساعي لوضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا".وقال: "سنلتقي في السعودية"، وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا".وتابع: "أوكرانيا مجبرة على صنع السلام، ومن غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها".وأكد أنه "يتوقع وقف النار بالمستقبل القريب".