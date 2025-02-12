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ترحيب أميركي بمرسوم عباس القاضي بإلغاء دفع رواتب الأسرى

Lebanon 24
12-02-2025 | 17:55
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قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن الولايات المتحدة رحّبت بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الإثنين، والقاضي بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين.
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ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قوله إن "إدارة دونالد ترامب ترحّب بالمرسوم الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإنهاء برنامج دفع الأموال للأسرى وعائلاتهم".

وأضاف المتحدّث: "يبدو أن هذه خطوة إيجابية وفوز كبير لإدارة ترامب، ونحن نرحب بأي خطوات لإنهاء هذه الممارسة البغيضة وسنراقب كيفية تنفيذ القانون على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة، وسنتحقق من انتهاء هذه الممارسة. ونحن نتطلع إلى التشاور مع السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بشأن هذا التطور".
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