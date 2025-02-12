ترامب يرغب في إغلاق وزارة التعليم فوراً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "يريد إغلاق وزارة التعليم على الفور".



وأضاف: "أود إغلاقها على الفور".



تابع: "وزارة التعليم تشهد عملية احتيال كبيرة، عندما تم تصنيف أفضل 40 دولة بالنسبة للتعليم، كنا نحن في المرتبة الـ40".

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