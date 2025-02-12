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ترامب يرغب في إغلاق وزارة التعليم فوراً

Lebanon 24
12-02-2025 | 18:23
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "يريد إغلاق وزارة التعليم على الفور".

وأضاف: "أود إغلاقها على الفور".

تابع: "وزارة التعليم تشهد عملية احتيال كبيرة، عندما تم تصنيف أفضل 40 دولة بالنسبة للتعليم، كنا نحن في المرتبة الـ40".
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