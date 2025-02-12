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عربي-دولي

ترامب يتربص بوزارة أميركية.. يسعى لإغلاقها فورا

Lebanon 24
12-02-2025 | 23:24
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه يريد إغلاق وزارة التعليم الاتحادية على الفور.


وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه يرغب في إغلاق وزارة التعليم بأمر تنفيذي، لكنه أقر بأنه سيتعين عليه الحصول على موافقة الكونغرس ونقابات المعلمين للوفاء بوعده الانتخابي للقيام بذلك.
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ويعطل إغلاق وزارة التعليم على الفور عشرات المليارات من الدولارات التي تذهب كمساعدات لمدارس ما قبل التعليم الجامعي ومساعدات رسوم الدراسة لطلاب التعليم الجامعي.

وأمضى ترامب الأسابيع الأولى في منصبه في السعي لإدخال تغييرات كبيرة في الحكومة الأميركية، ومطالبة الموظفين الاتحاديين بالعودة للعمل في المكاتب أو الاستقالة، ومحاولة خفض التكاليف والوظائف، والسعي لإغلاق وكالات مثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وتحتل وزارة التعليم رأس قائمة أهداف ترامب.

وقال ترامب للصحفيين، الأربعاء: "أود إغلاقها على الفور. وزارة التعليم عملية احتيال كبيرة".

وفي وقت سابق، ذكر الرئيس الأميركي أنه كلف ليندا ماكمان التي اختارها لمنصب وزير التعليم بإغلاق الوزارة التي يريد أن تقودها.

واقترح ترامب إغلاق وزارة التعليم في ولايته الأولى بين عامي 2017 و2021، لكن الكونغرس لم يتحرك.

وتوظف الوزارة الاتحادية 4245 موظفا وأنفقت 251 مليار دولار في آخر سنة.

ودعت مراكز بحثية محافظة إلى إلغاء وزارة التعليم واقترحت أن تضطلع وكالات أخرى ببرامجها للمساعدات وأعباء الرقابة عليها. (سكاي نيوز)
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