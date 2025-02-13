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عربي-دولي
الدفاعات الروسية تسقط 83 مسيرة أوكرانية غربي روسيا
Lebanon 24
13-02-2025
|
00:03
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم مكثف بالطائرات المسيرة شنته قوات كييف الليلة الماضية، وإسقاط 83 مسيرة فوق مقاطعات جنوب غربي البلاد.
وجاء في بيان الوزارة: تم إسقاط 37 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، 12 فوق مقاطعة كورسك و12 فوق مقاطعة ليبيتسك و9 في مقاطعة تفير، و3 بمقاطعة بيلغورد و3 في مقاطعة كالوغا و3 في مقاطعة سمولينسك و3 في مقاطعة فورونيج وواحدة في مقاطعة روستوف.
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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة، بمدى الصواريخ التي في حوزة النظام الأوكراني. (روسيا اليوم)
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