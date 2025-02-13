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عربي-دولي

إعلام صيني: المكالمة بين بوتين وترامب مؤشر تغيير في العلاقات بين البلدين

Lebanon 24
13-02-2025 | 00:16
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اعتبرت مجلة "غلوبال" الصينية أن المكالمة الهاتفية التي جرت مؤخرا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب دليل على حدوث تغييرات في العلاقة بين البلدين.

وكتب رئيس تحرير مجلة "غلوبال" التابعة لوكالة أنباء "شينخوا"، ليو هونغ: ""رفض الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن إجراء اتصالات مباشرة مع بوتين، في حين اتصل ترامب ببوتين فور توليه منصبه. وهذا وحده كاف لإظهار تغيير كبير في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".
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كما أشار المقال إلى أن الاتصال بين بوتين وترامب يظهر أن "الولايات المتحدة تسرع في تعديل سياستها تجاه روسيا، كما أن روسيا تغير موقفها تجاه الولايات المتحدة".

وأضافت: "ليس من المستحيل على الإطلاق أن يقوم ترامب بزيارة مفاجئة إلى موسكو، وأن يعقد لقاء وديا مع بوتين".

وفي الوقت نفسه، يلفت المقال إلى أنه نظرا للعداء الحالي للولايات المتحدة والغرب تجاه روسيا، فلن يكون من السهل على ترامب تغيير الوضع، ومن الممكن تماما أن يستغل خصومه هذا الأمر.

وأمس الأربعاء أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن اتصال هاتفي بين الرئيسين فلاديمير بوتين دونالد ترامب استمر ساعة ونصف.

وبحث الرئيسان العلاقات الثنائية، والأزمة الأوكرانية، وقضايا الشرق الأوسط، والملف النووي الإيراني، وتبادل السجناء بين البلدين. (روسيا اليوم)
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