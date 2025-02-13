أطل بعد اتصال بوتين بأحمد الشرع.. هذا ما كشفه فيديو نجل بشار الأسد من موسكو

أطل حافظ نجل الرئيس السوري السابق بشار الأسد بفيديو على حسابه في تليغرام مساء أمس الأربعاء، مؤكدا أن الحسابين تابعان له.



وقال في فيديو مختصر نشره على تليغرام: "صار تساؤل حول الحسابين على إكس وتليغرام وهل هما تابعان لي؟.. حبيت أوضح أنهما بالفعل لي، وليس لدي حسابات غيرهما على أي منصة أخرى.. سلام".



ما أشعل موجة سخرية على إكس بين العديد من السوريين، إذ اعتبر بعض المستخدمين أن "ذكاء نجل الأسد في الرياضيات لم يسعفه على ما يبدو في الانتباه إلى ضرورة تغطية رقم هاتفه في بروفايله على تليغرام".



فيما أكد آخرون أن الشاب كشف موقعه ومكان تواجده في موسكو بكل بساطة، بعدما كشف هاتفه الشخصي.



وسخر البعض من تلك الهفوة، معتبرين أنها "تدل على ذكاء الشاب تماماً كأبيه"، وفق قولهم.

حافظ بشار الأسد ينشر فيديو له على "منصة تليجرام" وهو بأحد شوارع موسكو يؤكد أن حساب أكس وتليجرام له وهو يديرهم pic.twitter.com/46uHBsGY2X — Qasem (@Qasemqt) February 12, 2025 Advertisement

"سر التوقيت"

فيما تساءل عدد آخر عن سر توقيت هذا الظهور، الذي تزامن مع اتصال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وهو التواصل الأول المباشر بينهما.



إذ رأوا أنه ليس صدفة على الإطلاق.



هذا وأوضح بعض خبراء الخرائط أن المكان الذي صور فيه الفيديو هو شارع بولشايا أوردينكا القريب من نهر موسكو.



كما أشاروا إلى أن هذا الشارع الراقي يبعد نحو 1.2 كلم عن الساحة الحمراء، ونحو كلم واحد عن مقر الكرملين.



أتى ذلك، بعدما نشر حافظ قبل يومين بياناً مطولاً على حسابه في إكس، شرح فيه الظروف التي أحاطت بعائلته خلال الساعات الأخيرة من سقوط النظام السابق، نافياً فرار والده من دمشق.



يذكر أنه في الثامن من كانون الأول الماضي وبعد تقدم مفاجئ لفصائل المعارضة أسقط الأسد وفر من اللاذقية إلى موسكو، التي منحته حق اللجوء الإنساني، وفق ما أعلن الكرملين لاحقا.



ولم يظهر الرئيس السوري السابق منذ ذلك الحين، إنما أصدر الشهر الماضي بياناً نفى فيه أيضا فراره من البلاد.(العربية)



