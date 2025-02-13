يقدَّر حجمها بمليارات الدولارات.. تحقيقات سورية تطال "إمبراطوريات تجارية كبرى"

Advertisement

بدأت السلطات السورية تحقيقات واسعة النطاق تستهدف "إمبراطوريات تجارية" مرتبطة بالنظام السابق.ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، بدأت الإدارة السورية التحقيق في شبكات تجارية ضخمة يقدَّر حجمها بمليارات الدولارات، يُعتقد أنها مرتبطة بدوائر قريبة من الرئيس السابق بشار الأسد.وكشفت المصادر أن السلطات جمّدت أصول رجال أعمال مدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.