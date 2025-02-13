Advertisement

إقتصاد

يقدَّر حجمها بمليارات الدولارات.. تحقيقات سورية تطال "إمبراطوريات تجارية كبرى"

Lebanon 24
13-02-2025 | 01:12
A-
A+
Doc-P-1319749-638750314682850046.png
Doc-P-1319749-638750314682850046.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت السلطات السورية تحقيقات واسعة النطاق تستهدف "إمبراطوريات تجارية" مرتبطة بالنظام السابق.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة، بدأت الإدارة السورية التحقيق في شبكات تجارية ضخمة يقدَّر حجمها بمليارات الدولارات، يُعتقد أنها مرتبطة بدوائر قريبة من الرئيس السابق بشار الأسد.
Advertisement

وكشفت المصادر أن السلطات جمّدت أصول رجال أعمال مدرجين على قوائم العقوبات الأميركية.
 
وبحسب المصادر، فقد تم تشكيل لجنة خاصة لكشف المصالح التجارية لكبار رجال الأعمال المقرّبين من الأسد. (العربية)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:46 | 2025-02-13
04:42 | 2025-02-13
04:15 | 2025-02-13
03:51 | 2025-02-13
03:44 | 2025-02-13
03:43 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24