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عربي-دولي

ارتفاع حصيلة قتلى انفجار المركز التجاري في تايوان

Lebanon 24
13-02-2025 | 02:30
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ارتفع عدد قتلى الانفجار الذي وقع في مركز تجاري في تايوان اليوم إلى أربعة أشخاص فيما هناك شخص آخر "لا تبدو عليه علامات حياة"، وفق ما أفاد جهاز الإسعاف، بحسب وكالة "فرانس برس".

كذلك، أصيب سبعة أشخاص في الانفجار الذي وقع في جناح المطاعم في الطابق الثاني عشر من متجر شين كونغ ميتسوكوشي في مدينة تايتشونغ، بحسب المصدر نفسه.
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