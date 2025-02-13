Advertisement

عربي-دولي

إنفلونزا الطيور تشعل الأسعار في أميركا

Lebanon 24
13-02-2025 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1319819-638750395914292640.png
Doc-P-1319819-638750395914292640.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سجّلت أسعار البيض في الولايات المتحدة ارتفاعا حادّا مع استمرار تفشي إنفلونزا الطيور، ما أثار قلق المستهلكين والتجار على حدّ سواء.
ووفقا لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأربعاء، ارتفع سعر البيض في يناير بأكثر من 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل خمسة أضعاف معدل التضخم العام البالغ 3%.
Advertisement

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر دزينة البيض بلغ 4.95 دولار، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 4.82 دولار والمسجّل قبل عامين. وللمقارنة، كان المستهلكون في عام 2019 يشترون الدزينة مقابل 1.54 دولار فقط، لكن بحلول العام الماضي قفز السعر إلى 4.15 دولار، بزيادة قدرها 170%، وفقا لمؤشر الأسعار الخاص بالبضائع اليومية الذي تقدّمه شبكة "أن بي سي نيوز".

وأثارت أول حالة إصابة خطيرة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة قلقا واسعا، بعدما كشفت التحاليل إصابة سيدة من ولاية لويزيانا بسلالة "H5N1"، التي أظهرت مؤشرات على إمكانية تطوّرها لتصبح أكثر قابلية للانتقال إلى البشر.

وتزامن هذا التطور مع إعلان وزارة الزراعة الأميركية، الأربعاء، عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في الأبقار الحلوب، وهو أمر غير مسبوق يثير تساؤلات حول مستقبل تفشي المرض وإمكانية انتقاله إلى أنواع أخرى من الماشية. (ارم نيوز)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:46 | 2025-02-13
04:42 | 2025-02-13
04:15 | 2025-02-13
03:51 | 2025-02-13
03:44 | 2025-02-13
03:43 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24