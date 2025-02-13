إنفلونزا الطيور تشعل الأسعار في أميركا

سجّلت أسعار البيض في الولايات المتحدة ارتفاعا حادّا مع استمرار تفشي إنفلونزا الطيور، ما أثار قلق المستهلكين والتجار على حدّ سواء.

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ووفقا لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأربعاء، ارتفع سعر البيض في يناير بأكثر من 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل خمسة أضعاف معدل التضخم العام البالغ 3%.وأظهرت البيانات أن متوسط سعر دزينة البيض بلغ 4.95 دولار، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 4.82 دولار والمسجّل قبل عامين. وللمقارنة، كان المستهلكون في عام 2019 يشترون الدزينة مقابل 1.54 دولار فقط، لكن بحلول العام الماضي قفز السعر إلى 4.15 دولار، بزيادة قدرها 170%، وفقا لمؤشر الأسعار الخاص بالبضائع اليومية الذي تقدّمه شبكة "أن بي سي نيوز".وأثارت أول حالة إصابة خطيرة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة قلقا واسعا، بعدما كشفت التحاليل إصابة سيدة من ولاية لويزيانا بسلالة "H5N1"، التي أظهرت مؤشرات على إمكانية تطوّرها لتصبح أكثر قابلية للانتقال إلى البشر.وتزامن هذا التطور مع إعلان وزارة الزراعة الأميركية، الأربعاء، عن اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس في الأبقار الحلوب، وهو أمر غير مسبوق يثير تساؤلات حول مستقبل تفشي المرض وإمكانية انتقاله إلى أنواع أخرى من الماشية. (ارم نيوز)