تقرير لشبكة "NBC" يتحدث عن عودة "داعش".. ما علاقة ترامب؟

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ذكرت شبكة "NBC News" الأميركية أنه "في مجموعة من السجون ومعسكرات الاعتقال في شمال شرق سوريا، يمتلك تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" جيشًا في الانتظار، ولا يزال الدعم المتعصب لنظامه الوحشي قائمًا. وفي الوقت الحالي، تحرس السجون والمعسكرات قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، وهي قوة قتالية يقودها الأكراد والتي قاتلت جنبًا إلى جنب مع الجيش الأميركي لتدمير ما يسمى بخلافة داعش. في الحقيقة، لم تُهزم الأيديولوجية المتطرفة للجماعة الإسلامية بشكل كامل، وبعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في أواخر العام الماضي، فضلاً عن وصول إدارة جديدة في واشنطن، يخشى البعض أن يتم إطلاق العنان لداعش مرة أخرى".جيش قيد الاعتقالوبحسب الشبكة، "في شمال سوريا، يُحتجز نحو 10 آلاف من مقاتلي داعش المزعومين في 28 سجنًا، أكبرها سجن سيناء على حافة مدينة الحسكة. ويكتظ السجن بآلاف الرجال، كثير منهم أُسروا في ساحة المعركة خلال آخر معركة لداعش في عام 2019. وبالنسبة لقائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي، فإن هؤلاء السجناء هم الأكثر خطورة. وقال: "إنهم متشددون. لدينا أعداد هائلة في سجوننا، وهذا يشكل تهديدًا مستمرًا". وقد برز هذا التهديد بشكل حاد قبل أكثر من ثلاث سنوات عندما شن تنظيم داعش هجوما كبيرا على سجن سيناء، مما أسفر عن مقتل العشرات من الحراس وتحرير مئات السجناء، واستمرت المعارك في محيط السجن لأكثر من أسبوع حتى تم قمعها في نهاية المطاف بمساعدة الجيش الأميركي.وقال عبدي: "لدينا معلومات استخباراتية تفيد بأن داعش تخطط لمهاجمة السجون مرة أخرى، لأن السجناء يعتبرون قوة أساسية لهم. وإذا وجدوا طريقة للخروج، فسوف يتمكن داعش من إعادة تنظيم صفوفه وإعادة تشكيل نفسه".""أحد أخطر المعسكرات في العالم"وبحسب الشبكة، "على بعد 26 ميلاً فقط شرق الحسكة، يقع مخيم الهول وهو موطن لحوالي 40 ألف شخص، 93٪ منهم من النساء والأطفال، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي نُشرت في شباط الماضي. والعديد من سكان هذا المخيم من عائلات مقاتلي داعش، وقال مسؤولون من قوات سوريا الديمقراطية إن المخيم كان يُعتبر أرضًا خصبة للجيل القادم من المسلحين. من جانبها، قالت جيهان حنان، مديرة مخيم الهول: "لقد تم غرس عقلية التطرف في السكان. إنهم يصبحون أكثر تطرفًا". أما داخل المخيم، في قسم يطلق عليه "الملحق"، تُحتجز زوجات مقاتلي داعش الأجانب وأطفالهن، أي حوالي 6000 شخص من 51 دولة. وقد أظهرت العديد من حكوماتهم القليل من الاهتمام بإعادتهم إلى أوطانهم خلال السنوات الست أو نحو ذلك التي قضوها في المخيم".وتابعت الشبكة، "بسبب محدودية الموارد والتمويل، تعتمد قوات سوريا الديمقراطية إلى حد كبير على المساعدات الأميركية والمساعدات العسكرية لإبقاء السجون والمخيمات قيد التشغيل. لذا فإن القرار الأخير الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ومحاولاته إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من المرجح أن يعرض قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الكردية للخطر، ويهدد قدرتها على الحفاظ على النظام في مرافق الاحتجاز التابعة لداعش. وقال كل من عبديوحنان إن الحل الأفضل هو إعادة الناس إلى أوطانهم".وبحسب الشبكة، "لقد أصبح مستقبل المخيم على المدى الطويل أكثر تقلبًا عندما أطاحت جماعة هيئة تحرير الشام المتمردة بحكومة الأسد في أواخر العام الماضي، والتي اجتاحت جنوب سوريا في غضون أسابيع قبل الاستيلاء على العاصمة دمشق، وإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا والتي دمرت البلاد. وفي حين دافعت قوات سوريا الديمقراطية إلى حد كبير عن الحكم الذاتي الكردي في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، فقد تغيرت الرياح السياسية في الداخل والخارج. ففي تركيا المجاورة، لطالما نظر الرئيس رجب طيب أردوغان، الداعم الرئيسي لهيئة تحرير الشام، إلى قوات سوريا الديمقراطية باعتبارها امتدادًا لحزب العمال الكردستاني التركي (PKK) وينظر إلى كليهما كمنظمات إرهابية، حيث تهاجم القوات المدعومة من تركيا بانتظام مواقع قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة".وتابعت الشبكة، "لكن التغيير في الإدارة في البيت الأبيض قد يكون له عواقب أكثر مباشرة وبعيدة المدى. وأشار ترامب في حديثه في المكتب البيضاوي هذا الشهر إلى أنه يفكر في سحب القوات الأميركية البالغ عددها 2000 جندي والتي لا تزال في سوريا، وكثير منها من وحدات النخبة التي لا تزال تقاتل داعش إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية وتمنع عودتها. وعندما سُئِلت عن احتمال الانسحاب الكامل قبل أن يتحدث ترامب، قالت حنان "سيكون ذلك كارثياً"، والفراغ الأمني الذي سيتركه في المنطقة قد يسمح بعودة داعش. وأضافت: "بمفردنا، يمكننا إدارة المخيم لمدة شهر أو ربما شهرين. ولكن بعد ذلك، من يدري ماذا سيحدث".