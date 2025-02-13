منازل متنقلة ومعدات ثقيلة.. شاحنات تستعد للدخول إلى غزة من مصر

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اصطفت عشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة من بينها جرافات اليوم على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة المدمر، حسبما ذكر تلفزيون مصري رسمي، كما أفادت وكالة "فرانس برس".وقالت قناة القاهرة الإخبارية إن شاحنات محملة بمنازل متنقلة اصطفت عند المعبر استعداداً لدخول القطاع الفلسطيني.