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إقتصاد
الإقتصاد البريطاني يُسجّل نموا مفاجئاً
Lebanon 24
13-02-2025
|
05:25
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أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني قد حقق نموا بنسبة 0.1% خلال الربع الرابع من عام 2024 على أساس ربع سنوي، بعد أداء أقوى من المتوقع خلال كانون الاول الماضي.
وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز انكماش الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 0.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.
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وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الخميس، إنّ الاقتصاد البريطاني قد نما على أساس سنوي بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الرابع، في حين كانت التوقعات تشير لنمو بنسبة 1.1 بالمئة.
وأضاف أن نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4 بالمئة في شهر كانون الاول الماضي قد جاء نتيجة للتوسع على نطاق واسع، حيث حقق قطاع الحانات أداء جيدا بشكل خاص في الفترة التي سبقت أعياد الميلاد، مما ساعد الربع الرابع على تحقيق نتائج إيجابية. (سكاي نيوز)
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