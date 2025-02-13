المفاوضات بضمان التزام الأطراف باتفاق غزة نجحت .. كيف علّقت "حماس"؟

Advertisement

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني، الخميس، أن "مفاوضات الوسطاء نجحت بضمان التزام الأطراف باتفاق غزة".وكانت حركة حماس قد قالت إنها حريصة على عدم انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك قبل انقضاء مهلة محددة لها السبت المقبل لتحرير المزيد من الرهائن الإسرائيليين.وبموجب الاتفاق، كانت حماس ستطلق سراح 3 رهائن، لكنها أعلنت هذا الأسبوع تعليق عملية تسليمهم بسبب ما قالت إنه انتهاك إسرائيلي لشروط الاتفاق.ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ذلك بالقول إن على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال تحتجزهم بحلول ظهر السبت وإلا "سيدع أبواب الجحيم تنفتح على مصراعيها".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستستأنف "القتال بشدة" إذا لم تلتزم حماس بالمهلة.وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم الحركة الفلسطينية "لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحريصون على تنفيذه وإلزام الاحتلال به كاملا".وأضاف "لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها ترامب ونتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار".والتقى وفد من حماس برئاسة خليل الحية مع مسؤولين أمنيين مصريين الأربعاء في محاولة لكسر الجمود.وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لرويترز إن مصر وقطر اللتين تقومان بدور الوساطة تحاولان إيجاد حلول لمنع الانزلاق مرة أخرى إلى القتال.وذكرت حماس في بيان أن الوسطاء يمارسون ضغوطا لإتمام تنفيذ الاتفاق بالكامل وإلزام إسرائيل بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل، السبت.