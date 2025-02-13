إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد

Advertisement

ذكر موقع "nziv" الإخباري الإسرائيلي، أن هناك تقارير تشير إلى أن مصر قررت شراء مقاتلات صينية من طراز J-10C بكامل أسلحتها، بما في ذلك صاروخ جو-جو PL-15 المتطوّر، والمعروف بمداه الطويل.وأوضح الموقع العبري أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت مصر قد اشترت النسخة PL-15 أم النسخة PL-15E المخصصة للتصدير والتي يقتصر مداها على 150 كيلومترا.ونقل الموقع الإخباري الإسرائيلي عن حساب "هورين" على موقع إكس المتخصص في الأسلحة الصينية، بأن الطائرة J10CE9001 المعروضة في معرض تشوهاى ربما كانت أول وحدة مخصصة لمصر، وهو ما يتوافق مع نظام الترقيم "9001" للقوات الجوية المصرية.وأشار تقرير الموقع العبري إلى أن الطائرة "تشنغدو جيه-10" أو المعروفة بـ "فيجوروس دراجون" هي طائرة مقاتلة أحادية المحرك، متوسطة الوزن، كما أن لها نماذج أخرى متعددة المحركات وتتميز بتصميم جناح دلتا، ويتم تصنيعها بواسطة شركة تشنغدو للطائرات "CAC" لصالح القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني "PLAAF" والقوات الجوية الباكستانية "PAF"، كما تم تصميم الطائرة J-10 في المقام الأول للقتال الجوي، ولكنها قادرة أيضًا على تنفيذ مهام الهجوم.كما تعد J-10C هي نسخة مطورة من J-10B، ومجهزة برادار التحكم في النيران المحلي AESA، وصواريخ PL-10 مع مستشعر التصوير بالأشعة تحت الحمراء "IIR"، ومحرك WS-10B، وصواريخ جو-جو PL-15 ، كما توصف الطائرة J-10C بأنها طائرة مقاتلة من الجيل 4.5.ولفت الموقع إلى أن مصر قد تحصل على المقاتلة J-10CE ، وهي النسخة التصديرية للطائرة J-10C.وكان قد تم عرض صواريخ PL-15E، النسخة المخصصة للتصدير، في معرض تشوهاى الجوي لعام 2021، حيث يتمتع طراز PL-15E بمدى أقصر من PL-15، بسبب التغييرات في الوقود أو محرك الصاروخ، كما يوجد وضع مماثل بين SD-10 ونظيرتها المحلية، PL-12.وقال الموقع العبري، إن ما يقلق إسرائيل ليس الطائرة المقاتلة الصينية، بل الصاروخ الصيني جو-جو بعيد المدى، وهو سلاح لم تمتلكه القوات الجوية المصرية من قبل، حيث ستسمح هذه الصواريخ للقوات الجوية المصرية بمحاولة ضرب الطائرات الإسرائيلية حتى دون أن تكون في مجال رؤيتها.وأوضح الموقع العبري أن كلا من الولايات المتحدة وفرنسا كانت قد أمتنعت عن تزويد القوات الجوية المصرية بصواريخ ذات قدرات مماثلة بناء على طلب إسرائيل، وذلك للحفاظ على التفوق الإسرائيلي على مصر في ساحة المعركة. (روسيا اليوم)