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عربي-دولي

إصابة 10 أشخاص بانفجار قنبلة يدوية في حانة

Lebanon 24
13-02-2025 | 06:00
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أصيب أكثر من 10 أشخاص جراء انفجار قنبلة يدوية ألقيت على حانة في مدينة غرونوبل جنوب شرق فرنسا.
 
وقال عمدة غرونوبل، إيريك بيول، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء: "أدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي غير المسبوق من العنف، الذي وقع في متجر بحي القرية الأولمبية، وأسفر عن إصابة أكثر من 10 أشخاص، بعضهم في حالة خطرة".
 
من جانبها، أفادت كاترين سيجان رئيسة إقليم إيزيري، بأن ستة من المصابين في حالة خطيرة، وفقا لما نقلته صحيفة "le dauphiné libéré".

كما نقلت الصحيفة عن المدعي العام، كريستوف باريه، أن المهاجم كان بحوزته بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف، لكنها لم تُستخدم في الحادث.
 
من جانبها، أفادت كاترين سيجان رئيسة إقليم إيزيري، بأن ستة من المصابين في حالة خطيرة، وفقا لما نقلته صحيفة "le dauphiné libéré".

كما نقلت الصحيفة عن المدعي العام، كريستوف باريه، أن المهاجم كان بحوزته بندقية هجومية من طراز كلاشنيكوف، لكنها لم تُستخدم في الحادث. (روسيا اليوم) 
 
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