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عربي-دولي

في هذا التاريخ... مركز الفلك الدولي يُحدّد أوّل أيّام شهر رمضان

Lebanon 24
13-02-2025 | 06:25
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كشف مركز الفلك الدولي، عن موعد بداية شهر رمضان لعام 2025، وفقا للتوقعات الفلكية حول إمكانية رؤية الهلال نهاية شهر شباط الجاري.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، في بيان وصل لـCNN بالعربية: "ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر رمضان 1446 هـ يوم الجمعة 28 شباط 2025م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ومعظم أفريقيا وجنوب أوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين، وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الجمعة، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في كل مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع إعلان معظم دول العالم الإسلامي غرة شهر رمضان المبارك يوم السبت 01 اذار". (CNN بالعربية) 
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