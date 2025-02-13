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"طالب لجوء".. ما هي جنسية منفذ عملية "الدهس" في ألمانيا؟

Lebanon 24
13-02-2025 | 07:08
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قالت الشرطة الألمانية، إن منفذ عملية الدهس في مدينة ميونيخ، الخميس، هو شاب أفغاني الجنسية.

وأشار موقع "فيلت" الألماني، إلى أن الرجل هو "طالب لجوء" من أفغانستان، واختلفت التقارير عن عمره، الذي أشير إلى أنه ما بين 24 و26 عاما.
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وقالت الشرطة الألمانية، الخميس، إن سيارة دهست مجموعة من الأشخاص في مدينة ميونيخ الألمانية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن قرابة 30 شخصا، أصيبوا بجروح، جراء حادث الدهس، ولم تحدد درجات الإصابات.

ووقع حادث الدهس في مكان قريب جدا من فندق Bayerischer Hof، حيث سيعقد مؤتمر ميونيخ الأمني في الأيام المقبلة.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من اعتقال السائق، ولا تعتبره يشكل أي تهديد آخر. (سكاي نيوز عربية) 
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