Advertisement

عربي-دولي

هل انتهت أزمة إطلاق الرهائن؟ مكتب نتنياهو يجيب

Lebanon 24
13-02-2025 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1319941-638750552318973773.jpeg
Doc-P-1319941-638750552318973773.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ما جاء في بيان حركة حماس الذي تحدث عن انتهاء أزمة إطلاق الرهائن، الذين لا تزال تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.

وقد أعلنت حركة حماس في بيان اليوم، عن انتهاء الأزمة بعد مباحثات أجراها وفدها برئاسة خليل الحية مع المسؤولين في مصر وقطر لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين، مؤكدة أن المباحثات تناولت إدخال المساعدات الإنسانية، وتأمين الإيواء، واستمرار تدفق الإغاثة، مشيرةً إلى أجواء إيجابية والتزام الوسطاء بمتابعة تنفيذ الاتفاق وسد أي عقبات تعترضه.
Advertisement


والثلاثاء الماضي، حذّر نتنياهو الحركة من أنها "إذا لم تفرج عن رهائننا بحلول ظهر السبت، فإن وقف إطلاق النار سينتهي والجيش الإسرائيلي سيستأنف معارك عنيفة حتى إلحاق هزيمة نهائية بها".

  وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة بحلول بداية آذار، مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل.

وتم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا، حيث استنكرت إسرائيل ما آل إليه وضع ثلاثة رهائن أفرجت عنهم حماس في الثامن من شباط، وبدا أنهم يعانون من ضائقة بدنية. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:54 | 2025-02-13
10:41 | 2025-02-13
10:40 | 2025-02-13
10:25 | 2025-02-13
10:16 | 2025-02-13
10:00 | 2025-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24