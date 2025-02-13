هل انتهت أزمة إطلاق الرهائن؟ مكتب نتنياهو يجيب

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نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، ما جاء في بيان حركة حماس الذي تحدث عن انتهاء أزمة إطلاق الرهائن، الذين لا تزال تحتجزهم الحركة في قطاع غزة.وقد أعلنت حركة حماس في بيان اليوم، عن انتهاء الأزمة بعد مباحثات أجراها وفدها برئاسة خليل الحية مع المسؤولين في مصر وقطر لمناقشة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين، مؤكدة أن المباحثات تناولت إدخال المساعدات الإنسانية، وتأمين الإيواء، واستمرار تدفق الإغاثة، مشيرةً إلى أجواء إيجابية والتزام الوسطاء بمتابعة تنفيذ الاتفاق وسد أي عقبات تعترضه.والثلاثاء الماضي، حذّر نتنياهو الحركة من أنها "إذا لم تفرج عن رهائننا بحلول ظهر السبت، فإن وقف إطلاق النار سينتهي والجيش الإسرائيلي سيستأنف معارك عنيفة حتى إلحاق هزيمة نهائية بها".وبموجب شروط الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 رهينة محتجزين في غزة بحلول بداية آذار، مقابل 1900 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل.وتم حتى الآن الإفراج عن 16 رهينة إسرائيليا و765 معتقلا فلسطينيا، حيث استنكرت إسرائيل ما آل إليه وضع ثلاثة رهائن أفرجت عنهم حماس في الثامن من شباط، وبدا أنهم يعانون من ضائقة بدنية. (ارم نيوز)