في رد على المخابرات الأميركية.. طهران تتحدى: اضربوا منشآتنا النووية وسنبني ألفاً

في رد على المخابرات الأميركية التي أفادت في عدة تقارير صدرت قبل نحو شهر، أن إسرائيل تستعد لشن هجوم على إيران خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، أطل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان متحدياً.

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إذ قال في تصريحات اليوم الخميس: "يهددون بضرب منشآتنا النووية.. اضربوا مئة، وسيبني أبناؤنا ألفًا".



كما أضاف قائلا "فليتفضل أعداؤنا ويضربوا منشآتنا النووية، سنبني غيرها لأن عقول أبنائنا هي من شيدتها"، وفق تعبيره.



إلى ذلك، اعتبر أن إسرائيل قادرة على تدمير المباني، لكن الإيرانيين سيبنون غيرها. وأردف قائلا: "ما دمنا نملك أبناءً مدركين وحاضرين، فلن تستطيعوا القضاء عليهم، وسيمضون في البناء حتى لو استهدفتمونا". (العربية)