بوساطة قطرية.. روسيا تسلّم أوكرانيا 8 أطفال

أعلنت المفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، تسليم روسيا 8 أطفال لذويهم في أوكرانيا بوساطة قطرية.

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وجاء في بيان مكتب المفوضة: "بناء على تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين نواصل لم شمل الأطفال مع ذويهم في روسيا وأوكرانيا ودول أخرى. سيتوجه ثمانية أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاما إلى أقاربهم في أوكرانيا".كما شكرت لفوفا بيلوفا قطر على وساطتها في الاتصالات مع الجانب الأوكراني وتنظيم الخدمات اللوجستية، معربة عن امتنانها للجنة الدولية للصليب الأحمر والوكالات ذات الصلة لمساعدتها في إعادة الأطفال إلى ذويهم.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها لم شمل الأطفال مع أقاربهم في أوكرانيا بوساطة قطرية وعبر السفارة القطرية في موسكو. (روسيا اليوم)