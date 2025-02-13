زيلينسكي: لن نقبل بأي اتفاق بين واشنطن وموسكو من دون إشراك أوكرانيا

عقب استنفار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لسلام في أوكرانيا مع إطلاق عجلة التفاوض، علّقت كييف.



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وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تكون حاضرة في أي مفاوضات لإنهاء الحرب.



كما أكد أن اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس علامة على تغير أولويات واشنطن، مشدداً على أن ذاك التواصل لم يسرّه.



وتابع أن ترامب لم يناقش انضمام أوكرانيا للناتو، لكنه رغم ذلك يعلم أنه لا يريد هذا. فقد شدد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على أن بلاده لن تقبل بأي اتفاق بين واشنطن وموسكو من دون إشراكها.وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تكون حاضرة في أي مفاوضات لإنهاء الحرب.كما أكد أن اتصال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس علامة على تغير أولويات واشنطن، مشدداً على أن ذاك التواصل لم يسرّه.وتابع أن ترامب لم يناقش انضمام أوكرانيا للناتو، لكنه رغم ذلك يعلم أنه لا يريد هذا.

أيضاً أوضح أن الرئيس الأميركي لم يطرح قضية الانتخابات خلال مكالمتهما معاً. (العربية)