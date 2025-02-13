هزة أرضية في سوتشي جنوبي روسيا.. هذه قوتها

Advertisement

وقعت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، وفقا لدائرة الطوارئ الإقليمية.وقالت الدائرة في بيانها: "وقعت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة".ووفقا للسلطات المحلية، لم تتسبب الهزة في أضرار بالبنية التحتية، ولم تسجل إصابات، وجميع خدمات الإمداد تعمل بشكل طبيعي.وشهدت مدينة سوتشي سلسلة من الهزات الأرضية في بداية هذا العام، وأوضحت إيلينا كاربوفيتش رئيسة محطة الرصد الزلزالي في المدينة، أن الهزات ناتجة عن تململ في جبال القوقاز. (روسيا اليوم)