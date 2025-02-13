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عربي-دولي

هزة أرضية في سوتشي جنوبي روسيا.. هذه قوتها

Lebanon 24
13-02-2025 | 08:55
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وقعت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في مدينة سوتشي جنوبي روسيا، وفقا لدائرة الطوارئ الإقليمية.

وقالت الدائرة في بيانها: "وقعت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة".

ووفقا للسلطات المحلية، لم تتسبب الهزة في أضرار بالبنية التحتية، ولم تسجل إصابات، وجميع خدمات الإمداد تعمل بشكل طبيعي.
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وشهدت مدينة سوتشي سلسلة من الهزات الأرضية في بداية هذا العام، وأوضحت إيلينا كاربوفيتش رئيسة محطة الرصد الزلزالي في المدينة، أن الهزات ناتجة عن تململ في جبال القوقاز. (روسيا اليوم)

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