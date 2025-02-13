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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: إطلاق قذيفة صاروخية داخل غزة وسقوطها في القطاع

Lebanon 24
13-02-2025 | 10:25
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، رصد إطلاق قذيفة صاروخية داخل قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه القذيفة سقطت داخل القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه "ملتزم بتنفيذ شروط الاتفاق لإعادة الرهائن بشكل كامل".
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