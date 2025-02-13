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عربي-دولي
حماس: نقدر موقف السعودية ومصر والأردن المعارض لتهجير سكان غزة
Lebanon 24
13-02-2025
|
10:40
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أشادت حركة حماس، اليوم الخميس، بمواقف مصر والأردن والسعودية الرافضة للمخطط الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان عبر منصة تليغرام: "نقدر موقف مصر والأردن والسعودية، وجميع الدول التي تعارض سياسة التهجير التي اقترحها ترامب".
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وأضاف قاسم: "ندعو إلى تبني هذا الموقف في القمة العربية المقبلة، وكذلك في اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية".
كما طالب قاسم بوضع خطة عمل عربية وإسلامية لمنع تنفيذ مخططات التهجير، مؤكدًا أن تصريحات ترامب بشأن التهجير تعكس انحيازه للتيار اليميني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية.
من جانبها، أكدت السعودية يوم الثلاثاء رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية التي تدعو لتهجير الفلسطينيين، مشددة على أن القضية الفلسطينية ستظل في صميم أولوياتها. كما شدد الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، على ضرورة البدء الفوري في إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الشعب الفلسطيني.
وتزايدت في الفترة الأخيرة الأحاديث حول إمكانية تنفيذ خطة تهجير لآلاف الفلسطينيين من غزة، في ظل التصريحات المستمرة للرئيس الأميركي التي تروج لفكرة "التوطين" في دول الجوار.
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