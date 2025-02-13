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عربي-دولي

بشأن مكان انعقاد الاجتماع الأول بين بوتين وترامب.. هذا ما قاله الكرملين

Lebanon 24
13-02-2025 | 10:41
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في سياق التفاعل السياسي بشأن انعقاد الاجتماع الأول بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في الرياض، قال الكرملين إن انعقاد المباحثات بين الرئيسين في العاصمة السعودية يعد مناسباً للطرفين، وذلك بشأن وضع حد للحرب الروسية في أوكرانيا.
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وقبل ذلك، رجّح ترامب أن تكون العاصمة الرياض مقراً لانعقاد الاجتماع الأول مع نظيره الروسي في السعودية، في إطار مساعيه لوضع حد للحرب الروسية في أوكرانيا، وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "سنلتقي في السعودية"، .. "ولي العهد السعودي سيشارك في لقائي مع بوتين، وأضاف أن "السعودية مكان جيد لاستضافة المباحثات مع بوتين" وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا. (العربية) 
 
 

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