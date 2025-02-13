بينيو: اتصال بوتين وترامب ليس إلا بداية لعملية التسوية

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قالت متحدثة المفوضية الأوروبية باولا بينيو إن محادثة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب "ليست إلا بداية لعملية التسوية في أوكرانيا"، وأنه لم يتم إبلاغ الأوروبيين بهذا الاتصال.وقالت في مؤتمر صحفي في بروكسل: "هذه المحادثة ليست سوى بداية العملية"، كما رفضت بينيو "استباق الأحداث والتكهن بالخطوات التالية"، معترفة بأن بروكسل لم يتم إخطارها مسبقا بهذه المحادثة. (روسيا اليوم)