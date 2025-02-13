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عربي-دولي

بينيو: اتصال بوتين وترامب ليس إلا بداية لعملية التسوية

Lebanon 24
13-02-2025 | 11:15
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قالت متحدثة المفوضية الأوروبية باولا بينيو إن محادثة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب "ليست إلا بداية لعملية التسوية في أوكرانيا"، وأنه لم يتم إبلاغ الأوروبيين بهذا الاتصال.

وقالت في مؤتمر صحفي في بروكسل: "هذه المحادثة ليست سوى بداية العملية"، كما رفضت بينيو "استباق الأحداث والتكهن بالخطوات التالية"، معترفة بأن بروكسل لم يتم إخطارها مسبقا بهذه المحادثة. (روسيا اليوم)
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