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عربي-دولي

ماكرون: جاهزون لدعم سوريا

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:47
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بعد افتتاح مؤتمر باريس الدولي لدعم الانتقال السياسي في سوريا، الذي انطلق، اليوم الخميس، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده جاهزة لدعم السلطات الانتقالية في سوريا لتحقيق الاستقرار.
وأضاف أن قوات "قسد" ساعدت في هزيمة داعش ولن نتخلى عنها، مشدداً على ضرورة دمجها في الجيش السوري.
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كذلك أعلن أنه سيسمح بسفر اللاجئين السوريين لبلدهم والعودة لفرنسا.

وشدد على أنه لا ينبغي السماح بعودة ميليشيات إيرانية لسوريا.

وأعلن أن سيستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع قريبا في باريس.

"العدالة الانتقالية"
جاء هذا بعدما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على أن باريس على استعداد لتلبية ما تحتاجه دمشق بشأن تحقيق العدالة الانتقالية.

وأضاف أن بلاده على استعداد للعمل على تأمين المساعدات الإنسانية اللازمة عن طريق الهيئات المختصة.

كما رأى أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد في تدفق المساعدات.

بدوره، رأى المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، أنه بات ينبغي على المجتمع الدولي تقديم المعونة اللازمة إلى سوريا.

أما إسبانيا، فأعلن وزير خارجيتها خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده ملتزمة باستقرار المنطقة وكذلك سوريا.
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