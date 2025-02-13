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وفي حوار له ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أشار عبد الرحمن محمد، إلى أن البعض يخصصون يوما مثل 14 شباط "عيد الحب" بحجة الانشغال في الحياة اليومية، وأن هذا ليس حراما، لكن الأولى أن تكون حياة الإنسان كلها قائمة على الحب والمودة.وأكد أمين الفتوى أن الحب ليس مجرد كلمات، بل يجب أن يتحول إلى أفعال، وأن حسن الخلق هو الوسيلة للوصول إلى هذه الدرجة من الحب والمودة، مستدلا بقول النبي: "خياركم خياركم لأهله، وأنا خياركم لأهلي"، مشيرا إلى أن البداية يجب أن تكون من داخل الأسرة، حيث تنعكس أجواء السكينة والمودة على المجتمع بأكمله.وشدد عبد الرحمن محمد على أن الكلمة الطيبة لها تأثير عظيم، لافتا إلى حديث النبي محمد: "الكلمة الطيبة صدقة".ولفت محمد إلى أن بعض الأشخاص قد لا يحتاجون إلى أفعال بقدر ما يحتاجون إلى كلمة جميلة تُشعرهم بالاهتمام والتقدير، سواء كانت للزوجة، للأبناء، للأخوة، أو حتى للوالدين بالدعاء والبر، داعيا إلى نشر الطاقة الإيجابية والمشاعر الطيبة في حياتهم، وعدم البخل في التعبير عن الحب والمودة، لأن هذه المشاعر هي التي تجعل عجلة الحياة تستمر بسلاسة وسعادة. (روسيا اليوم)