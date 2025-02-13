حاملة طائرات أميركية تصطدم بسفينة تجارية قبالة سواحل مصر

وقع حادث تصادم بين حاملة طائرات أميركية وسفينة تجارية قرب ميناء بورسعيد في مصر دون أضرار كبيرة او إصابات.

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وذكر بيان للبحرية الأميركية مساء الخميس، أن حاملة طائرات تابعة لها اصطدمت بسفينة تجارية بالقرب من مصر، لكنها لم تتعرض لأضرار جسيمة ولم يسفر التصادم عن إصابات.كما قال البيان أن حاملة الطائرات هاري إس. ترومان اصطدمت بسفينة بشيكتاش- إم، في وقت متأخر من مساء الأربعاء أثناء عملها بالقرب من بورسعيد في مصر.وأكد البيان، أن الحادث لم يعرض حاملة "هاري إس ترومان" للخطر مضيفاً أن مصانع الدفع لم تتأثر وأن الحاملة في حالة آمنة ومستقرة.من جانبه، قال المتحدث باسم البحرية الأميركية تيموثي غورمان إن الحادث لم يتسبب في أي تسرب للمياه، أو إصابات بين الأفراد على متن حاملة الطائرات.فيما قال مسؤول أميركي آخر إن السفينة التجارية لحقت بها بعض الأضرار وأن الحادث قيد التحقيق.ووقعت الحادثة يوم 12 شباط في منطقة بورسعيد (شمال شرقي مصر)، وبحسب نظام تحديد هوية السفن الآلي، فإن السفينة التجارية هي سفينة الشحن "بسيكتاس-إم" التي ترفع علم بنما.بينما أكدت قيادة القوات البحرية أن حاملة الطائرات تواصل تنفيذ مهامها دون قيود.