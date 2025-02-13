روسيا تُسقط 7 مسيرات أوكرانية

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وجاء في بيان الوزارة: "في 13 فبراير، بين الساعة 19:00 بتوقيت موسكو و19:30 بتوقيت موسكو، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 7 مسيرات أوكرانية".وأضاف: "5 مسيرات تم إسقاطها فوق أراضي جمهورية القرم واثنتان فوق البحر الأسود".