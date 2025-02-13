بمبلغ ضخم.. ماكرون يدعم جهود الاستقرار في سوريا

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وأشار إلى أن "العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الشراكة مع العزم الأكيد على محاربة تنظيم داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن "السلطات الانتقالية السورية تحمل أملا كبيرا للسوريين".أضاف ماكرون: "فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا".ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن اللاجئون السوريون سيحصلون على أذون عبور للعودة إلى سوريا ثم الرجوع لفرنسا. (سكاي نيوز)