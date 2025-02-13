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عربي-دولي

بمبلغ ضخم.. ماكرون يدعم جهود الاستقرار في سوريا

Lebanon 24
13-02-2025 | 14:45
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن فرنسا ستقدم 50 مليون يورو لجهود الاستقرار في سوريا.

وأشار إلى أن "العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الشراكة مع العزم الأكيد على محاربة تنظيم داعش الإرهابي"، لافتا إلى أن "السلطات الانتقالية السورية تحمل أملا كبيرا للسوريين".
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أضاف ماكرون: "فرنسا مستعدة لبذل المزيد من الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية في سوريا".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى أن اللاجئون السوريون سيحصلون على أذون عبور للعودة إلى سوريا ثم الرجوع لفرنسا. (سكاي نيوز) 

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