ترامب: أوكرانيا "سيكون لها مقعد" في محادثات السلام

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنّ أوكرانيا ستكون طرفا في المفاوضات لوضع حدّ للحرب مع روسيا، مبديا اعتقاده أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين "يريد السلام".





وقال الرئيس الجمهوري للصحافيين في البيت الأبيض غداة اتصاله بنظيره الروسي: "أعتقد أنه سيقول لي إذا كان لا يريد" السلام.

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وأكد ترامب أن أوكرانيا سيكون لها مقعد على الطاولة خلال أي مفاوضات سلام مع روسيا بشأن إنهاء الحرب.



وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي.



كما أشار الرئيس الأميركي إلى إنه يريد التباحث مع روسيا والصين في خفض الإنفاق الدفاعي.