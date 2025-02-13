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عربي-دولي
لجنة الحوار الوطني السوري: لقاؤنا مع الشرع كان مثمراً
Lebanon 24
13-02-2025
|
15:59
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كشفت عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني بسوريا، هدى الأتاسي، أنه لم يحدد موعدا للمؤتمر الوطني، مضيفة "لقاؤنا مع أحمد الشرع كان مثمرا".
كما قالت "للعربية.نت/الحدث.نت"، "سنعتمد على آراء المواطنين تحضيرا للمؤتمر، وسندعو ممثلين لكل المكونات".
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وتابعت "سندعو كفاءات ومتخصصين من كل الأطياف"، مشيرة إلى أنه لن تتم دعوة قوات سوريا الديمقاطية (قسد) أو أي فصيل عسكري.
كذلك قالت إن المؤتمر لن يعتمد مبدأ المحاصصة والقوميات، مشيرة إلى أن المشاورات مستمرة بشأن موعد وأجندة المؤتمر
أيضاً قالت "لا قرار بشأن مشاركة جهات إقليمية أو دولية بالمؤتمر الوطني".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم خلال مؤتمر صحافي، أن الدعوات إلى المؤتمر لن تبنى على أساس ديني أو طائفي أو حزبي، ولن تتضمن أي شخص "تلطخت يداه بدماء السوريين".
كما أشار إلى أن موعد انعقاد المؤتمر الوطني متروك للنقاش مع المواطنين وزيارة المحافظات والرؤى وتقديم أوراق العمل، موضحا أنه عندما تنضج هذه الأوراق سيتم تحديد موعد انطلاقه.
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