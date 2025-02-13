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إقتصاد

"ترامب" يقر فرض "رسوم تجارية متبادلة"

Lebanon 24
13-02-2025 | 16:17
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، أنّه قرّر فرض "رسوم جمركية متبادلة" على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، في خطوة ستفتح جبهات جديدة في حربه التجارية العالمية المتصاعدة.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، إنّ حلفاء الولايات المتّحدة "هم غالبا أسوأ من أعدائنا" على الصعيد التجاري، وفق وكالة فرانس برس.
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أضاف أن العجز التجاري المستمر سببه الرسوم غير العادلة، مضيفا :"نريد بيئة تجارية عادلة مع الجميع".

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