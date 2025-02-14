من أنقرة إلى جاكرتا.. مصنع مشترك للطائرات المسيّرة التركية

وقّعت تركيا وإندونيسيا اتفاقية لإنشاء مصنع مشترك للطائرات المسيرة التركية في إندونيسيا، ضمن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جاكرتا.



وبموجب الاتفاق، سيتم تصدير 60 طائرة مسيرة "بيرقدار تي بي3" و9 طائرات "بيرقدار أقينجي"، حيث ستعزز هذه الطائرات قدرات إندونيسيا الدفاعية والاستخباراتية.

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كما تم الاتفاق على توسيع التعاون الدفاعي بفتح مكاتب لشركات الصناعات العسكرية التركية وتوسيع برامج التدريب المشترك.



وأكد الجانبان عزمهما رفع حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولار بحلول 2026، من خلال تطوير اتفاقيات اقتصادية وشراكات في البنية التحتية والطاقة، بما يشمل مشاركة الشركات التركية في مشروع الإسكان الوطني الإندونيسي وإنشاء العاصمة الجديدة "نوسانتارا". (الجزيرة)









