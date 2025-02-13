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إقتصاد

يمرّ في إسرائيل.. ترامب يخطط لممر تجاري تاريخي

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:11
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن اتفاق مع الهند لإنشاء "أحد أعظم الطرق التجارية في التاريخ"، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي.

وأكد ترامب أن المشروع سيربط الهند بإسرائيل وإيطاليا وصولًا إلى الولايات المتحدة، عبر شبكة متكاملة من الموانئ والسكك الحديدية والكابلات البحرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الروابط التجارية بين هذه الدول.
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كما كشف عن اتفاق في قطاع الطاقة، يجعل الولايات المتحدة المورد الرئيسي للنفط والغاز إلى الهند، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال ترامب أيضاً خلال المؤتمر مع مودي، إن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن النفط والغاز من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة المورد الرئيس للهند. 

وضمن الاتفاقات التي أعلن عنها خلال المؤتمر، قال ترامب إنه تم الاتفاق مع مودي على بدء محادثات لمعالجة "التفاوتات المزمنة" في الميزان التجاري بين البلدين.

وتوقع الرئيس الأميركي إبرام "اتفاقيات تجارية رائعة" بين البلدين، على حد وصفه.

ومن جهته كشف مودي أن بلاده تسعى للتوصل "قريباً جداً" إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يكون "مفيداً لكلا الطرفين".

وقال: "من أجل ضمان أمن الطاقة في الهند، سنركز على التجارة في النفط والغاز. الاستثمار في البنى التحتية للطاقة سيزداد كذلك في مجال الطاقة النووية"، مشيراً إلى أنه يريد التوصل إلى هذه الاتفاقية "قريباً جداً". (ارم نيوز)

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