بسبب تصدع في الزجاج.. طائرة وزير خارجية أميركا تعود أدراجها فجأة وتهبط اضطراريا (فيديو)

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ان طائرة تقل الوزير ماركو روبيو من واشنطن إلى ميونيخ واجهت مشكلة ميكانيكية وعادت أدراجها.



ووفق المتحدث فإن الطائرة عادت إلى إلى قاعدة آندروز الجوية المشتركة.



ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن تصدعا في الزجاج الأمامي بطائرة روبيو أجبرها على العودة لأدراجها.



وأشار المسؤول إلى أن "التصدع في الطائرة لم يكن مصدر قلق للسلامة".



وأوضح المسؤول أن روبيو "عاد إلى إلى مكان الإقلاع لتبديل الطائرة، وسيواصل رحلته على متن طائرة أخرى".



وأظهر موقع فلايت رادار لتتبع الرحلات الجوية عودة الطائرة بشكل مفاجئ، بعدما كانت متوجهة إلى مدينة ميونيخ، حيث سيحضر مؤتمر ميونيخ للأمن الذي ينطلق اليوم الجمعة.

BREAKING: Secretary of State Marco Rubio’s plane inbound for Munich, Germany, for the Munich Security Conference has turned around and appears to be diverting back to the U.S.



Vice President JD Vance arrived in Munich Thursday, and Secretary Rubio is expected to join him, where… pic.twitter.com/ZUkx3i7cTP — RedWave Press (@RedWave_Press) February 14, 2025 Advertisement

وتستضيف ميونيخ مؤتمر الأمن العالمي خلال الفترة الواقعة بين 14 و 16شباط. (وكالات)







