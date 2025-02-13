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عربي-دولي

رسالة غاضبة من الكونغرس لترامب: لا لخطط الاستيلاء على غزة

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:29
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وقع 145 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب الأميركي رسالة موجهة إلى الرئيس دونالد ترامب، يطالبونه فيها بالتراجع عن تصريحاته "الخطيرة" التي أفصح فيها عن مخطط لاستيلاء الولايات المتحدة على قطاع غزة.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن النواب الموقعين على الرسالة يمثلون نحو ثلثي الأعضاء الديمقراطيين بمجلس النواب البالغ عددهم 215.
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وفي الرسالة، التي نشر "أكسيوس" مقتطفات منها، أعرب النواب عن صدمتهم من صدور دعوة عن رئيس أميركي لتهجير قسري دائم يستهدف مليوني شخص، هم عدد فلسطينيي غزة.

كما حذر موقعو الرسالة الذين يمثلون ثلث أعضاء مجلس النواب البالغ إجمالا 435 نائبا، من أن هذه الخطوة "ليست مجرد إجراء غير أخلاقي"، بل "ستضر بمكانة الولايات المتحدة عالميا، وتعرض القوات الأميركية للخطر، وتزيد التهديدات الإرهابية".

كما أشاروا إلى أن خطوة ترامب "قد تعرقل فرص الولايات المتحدة في التعاون مع شركائها العرب لإعادة إعمار غزة، وإيجاد حل سلمي للصراع مع إسرائيل".

وقاد حملة توقيع الرسالة النائبان شون كاستن عن ولاية إلينوي، وبراد شيرمان عن ولاية كاليفورنيا. (عربي21)
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