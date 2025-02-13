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عربي-دولي

لقاء روسي أميركي أوكراني في السعودية الأسبوع المقبل

Lebanon 24
13-02-2025 | 23:30
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن اجتماع رفيع المستوى يجمع الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في المملكة العربية السعودية، الأسبوع المقبل.
 
 
وقال ترامب في تصريحاته: "غدًا سيكون هناك اجتماع في ميونيخ، والأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع في السعودية، ليس معي أو مع الرئيس بوتين، ولكن مع كبار المسؤولين. وأوكرانيا ستشارك أيضًا في هذا الاجتماع".
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وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أنه يتوقع لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، دون تحديد تواريخ دقيقة. وأضاف أنه يأمل في إنهاء "هذه الحرب المروعة" قائلاً: "إنها حرب قاسية ودموية، ونحن نريد إنهاءها".

وفي وقت لاحق يوم الخميس، أكد ترامب أن ممثلين رفيعي المستوى من روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا سيلتقون في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي سيعقد في الفترة من 14 إلى 16 شباط 2025.

وفي سياق متصل، كانت روسيا قد قدمت في صيف 2024 شروطًا لتسوية النزاع في أوكرانيا، شملت انسحاب القوات الأوكرانية من مناطق دونباس ونوفوروسيا، وتخلي كييف عن طموحاتها للانضمام إلى حلف "الناتو". كما شدد الرئيس الروسي على ضرورة ضمان حقوق وحريات الناطقين بالروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى ضرورة رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده. (روسيا اليوم)
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